Khloe Kardashian ponovno tarča kritik glede svojega videza

Khloe se je na podobne kritike v preteklosti že odzvala, med drugim je nedavno objavila galerijo svojih neobdelanih fotografij in pod njimi zapisala: "Zdravo druščina, to sem jaz in moje neretuširano telo, brez filtrov." Zvezdnica je fotografije objavila po tem, ko je po družbenih omrežjih zaokrožila njena neobdelana fotografija, ki jo je po nesreči objavila njena asistentka in jo po nekaj minutah tudi izbrisala. "Moje telo, moja podoba in to, kako se odločim, da bom videti, in kaj želim deliti, je moja izbira. Nihče naj ne odloča ali obsoja, kaj je sprejemljivo," je takrat še zapisala Khloe, ki tudi tokrat ni ostala tiho.