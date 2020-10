Khloe Kardashian pred meseci prebolela koronavirus

''Nervozno čakamo na rezultate testiranja, da izvemo, če je Khloe okužena ali ne,'' je povedala Kim. Dodala je še, da ji nekaj pravi, da je sestra zbolela za covid-19, saj se izredno slabo počuti. ''Tega me je resnično strah, saj vidim tudi njo, da se rezultata boji in je glede tega zelo na trnih,'' je izjavila v delčku prihajajoče epizode. Mama Kris je v tistem času zavrtela kar nekaj telefonskih številk in se skušala pogovoriti z zdravniki, ki so bili pripravljeni sprejeti njen klic.

V video materialu, ki ga je kasneje posnela sama, izvemo, da je Khloe nato prejela rezultat, ki je potrdil, da je pozitivna na novi koronavirus: ''Pravkar sem izvedela, da imam korono. Ostala bom v svoji sobi, kot doslej. Z mano bo vse v redu, čeprav je bilo v preteklih dneh izredno težko.''Spregovorila je tudi o simptomih - pestile so jo slabosti, zaradi katerih je bruhala, se tresla, izmenjevali pa so se občutki mrazu in vročine. Povedala pa je tudi, da so bili najhujši del vsega grozljivi glavoboli: ''Pogosto trpim zaradi migren, vendar je to bil najbolj močan glavobol, ki sem ga kadarkoli doživela. To zagotovo ni bila migrena.''Njen potek bolezni pa je spremljal tudi močan kašelj pri katerem jo je spremljala pekoča bolečina v prsih. Na koncu je dodala še, da si njeno grlo še ni do konca opomoglo in opozorila: ''Vse to je resnično! Vendar se bomo tudi čez to prebili.''