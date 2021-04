Khloe Kardashian prekinila molk: Kakšna želim biti, je moja izbira

Potem ko je po družbenih omrežjih zaokrožila neobdelana fotografija Khloe Kardashian, ki jo je po nesreči objavila njena asistentka, je zvezdnica prekinila molk. Med drugim je spregovorila o težavah, s katerimi se sooča glede lastne podobe, delila pa je tudi neobdelane fotografije in video.

icon-expand Khloe Kardashian se je odzvala potem, ko je v javnost prišla njena fotografja, ki je ni odobrila. FOTO: Profimedia

Khloe Kardashian se je oglasila na Instagramu, kjer je v novi objavi združila neobdelane fotografije in videe, v katerih je pokazala svojo postavo. Ob tem je delila daljši zapis, v katerem je spregovorila o tem, kako se je poskušala naučiti imeti rada sebe, kljub "nevzdržnemu" nadzoru, s katerim se sooča. "Zdravo druščina, to sem jaz in moje neretuširano telo, brez filtrov. Fotografija, ki je bila objavljena ta teden, je bila čudovita. Toda kot nekdo, ki se vse življenje bori s podobo telesa, ko vas nekdo fotografira in ti ta fotografija ne laska zaradi slabe svetlobe ali ne zajame vašega telesa takšnega, kot je, potem ko si močno prizadevaš, da prideš do želenega cilja–in fotografijo nato deli s svetom - imate vso pravico zahtevati, da se je ne deli–ne glede na to, kdo ste."

Nato je nadaljevala: "V resnici, pritisk, nenehno posmehovanje in obsojanje vse moje življenje, da moram biti popolna in izpolnjevati druge standarde, kako naj bom videti, je bilo preveč, da bi to prenesla." "Nikoli se ne navadiš na to, da te obsojajo in ločijo ter govorijo, kako si neprivlačen, vendar bom rekla le, če vse to slišiš tolikokrat, potem začneš v to verjeti,"je dodala. "Tako sem bila prisiljena čutiti, da nisem dovolj lepa, če sem jaz samo jaz."

Khloe je dejala, da se na enak način, kot se naliči ali si uredi nohte, s filtri in urejanjem fotografij "predstavi svetu takšno, kot želim, da me vidijo", in ob tem še dodala, da "je točno to, kar bom še naprej počela, ne da bi se opravičevala".

Za konec je še dejala: "Moje telo, moja podoba in to, kako se odločim, da bom videti in kaj želim deliti, je moja izbira. Nihče naj ne odloča ali obsoja, kaj je sprejemljivo."