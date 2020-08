Khloe Kardashian presenetila z novo pričesko

Medtem ko se nekatere zvezdnice poleti odločajo za svetle odtenke las, na primer Kaia Gerber, pa se je Khloe Kardashianodločila za temno rjavo barvo. In ne samo to, svojo pričesko je tudi izrazito spremenila, saj se je poslovila od dolgih las in se postrigla na eleganten paž. Njeno spremembo je zakrivil frizerski mojster Jesus Guerrero, kateremu seveda zaupajo številne zvezdnice, med njimi tudi njeni sestri Kylie JennerinKim Kardashian.