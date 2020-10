Khloe Kardashian presenetila z videzom: Vsak teden je videti drugačna

Njeno pričesko je opazila tudi njena mlajša sestra Kylie Jenner , ki je bila nad njo navdušena in zapisala, da so ji všeč njeni lasje in da je zelo lepa. Ampak za razliko od njene slavne sestre, so bili na Khloeinim novim videzom malo manj navdušeni njeni sledilci in oboževalci. Ali gre za način ličenja ali kaj drugega, ampak Khloe je iz meseca v mesec samo še senca sebe.

Khloe Kardashian je na družbenih omrežjih v mesec oktober vstopila s serijo novih fotografij, na katerih je presenetila s svojim spremenjenim videzom. Zvezdnica je za to priložnost imela lase spete v dva čopa, na sebi pa je imela korzet in črne hlače iz lateksa.

Khloe se je kasneje oglasila na Twitterju, kjer je zapisala: "Nikoli ne bom razumela, kako dolgočasni ali nesrečni so lahko nekateri ljudje. Sama ne bi nikoli komentirala nečesa, kar ni pozitivno. Verjamem v to, da moramo drug drugega spodbujati in pohvaliti. Kdo ima čas za te otročarije?! Čas je dragocen. Zapravljam ga za stvari, ki me osrečujejo." V naslednjem tvitu pa je vsem zaželela, da jim želi samo lepih stvari.

Tokrat pa ni prvič, da je zvezdnica, ki ima dve leti staro hčerko True Thompson, pritegnila toliko pozornosti zaradi svojega videza. Maja je presenetila z novo pričesko in novim videzom. Njena preobrazba pa je že takrat na Twitterju povzročila pravo poplavo zapisov, saj so nekateri opozorili, da je Kardashianova zdaj zelo podobna zvezdnici resničnostne oddaje Real Housewives of Beverly HillsDenise Richards.