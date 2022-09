Khloé Kardashian priznala, da je zavrnila Tristanovo snubitev

Tristan Thompson je Khloe skrivaj za roko zaprosil decembra 2020. Resničnostna zvezdnica je očeta njunih otrok zavrnila, o dogodku pa, potem ko jo je razkrinkala sestra Kim, spregovorila v resničnostnem šovu.

Kim Kardashian je oboževalce resničnostnega šova The Kardashians presenetila z informacijo, ki ni bila znana niti njeni najožji družini. Nehote je namreč povedala, da je sestra Khloe doživela snubitev, o kateri je molčala skoraj dve leti.

icon-expand Khloe Kardashian FOTO: Profimedia

"Dejstvo je, da te je zaprosil za roko, česar nam nisi nikoli povedala, o tem sem ga povprašala mesece kasneje," je Kim dejala Khloe med enim od pogovorov. Ob tem se je spomnila tudi na trenutek, ko ji je Tristan svoje dejanje priznal. Pojasnil naj bi: "Da, to sem storil pred meseci. Ali vam ni povedala?" 31-letni košarkar je pred Kardashianovo pokleknil decembra 2020, vendar ga je zavrnila, saj nad njegovo ponudbo ni bila navdušena, svoje občutke je opisala celo z besedami, da na snubitev ni bila ponosna. "Želela sem se prepričati, da bo to popolnoma drugačno razmerje, saj sem se hotela počutiti ponosna na dejstvo, da sem zaročena," je priznala in dodala: "Zato sem pojasnila, da ponudbe ne morem sprejeti, saj nisem bila navdušena niti nad tem, da bi to novico delila s svojo družino."

38-letnica je zbrala moč in izbranca zavrnila: "Ne glede na to, kako boleče je bilo to zanj, to je bila resnica. Nikoli ne bi ničesar sprejela kar tako in nekomu dajala lažno upanje." Kim se z njeno odločitvijo ni strinjala in v smehu dodala, da bi sama zagotovo rekla 'da', saj bi se počutila slabo zaradi zavrnitve.

icon-expand Tristan Thompson s hčerjo FOTO: Profimedia