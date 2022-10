Khloé Kardashian razkrila, da so ji z obraza odstranili tumor

Khloe Kardashian je na Instagramu spregovorila o svojem zdravju. Sledilcem je v seriji zgodb (objav, ki so vidne 24 ur, op. a.) razkrila, zakaj zadnje čase na svojem obrazu nosi posebne obliže. "V zadnjem času sem na spletu videla številne objave na račun obliža na mojem obrazu. Videla sem, da se sprašujete, zakaj jih nosim," je v prvi zgodbi zapisala zvezdnica in razkrila, kaj se pod obližem skriva.

Operacijo, ki jo je izvedel njen dober prijatelj in družinski zdravnik dr. Fischer, je Kardashianova uspešno prestala. "Tkivo okoli tumorja je videti zdravo in sedaj je moj obraz v procesu celjenja. Še naprej bom na obrazu nosila povoj, nekega dne, ko mi bo to dovoljeno, pa boste lahko videli tudi brazgotino in udrtino, ki jo je tumor pustil za seboj." Ob tem se je zvezdnica pošalila, da bo tudi v prihodnje obrazni povoj nosila na kar se da čudovit način.

"Prosim, jemljite to resno in se redno samopregledujte, enkrat letno pa obiščite tudi osebnega zdravnika."

"To zgodbo delim, ker z njo želim osveščati in spodbujati ljudi k rednemu pregledovanju," je zaključila 38-letnica, ki se je pri 19-ih že soočila s podobno strašljivo diagnozo. Na hrbtu so ji namreč odkrili in kasneje tudi odstranili melanom. "Sem nekdo, ki redno uporablja kremo z zaščitnim faktorjem, kar dokazuje, da nihče ni varen pred tem. Prosim, jemljite to resno in se redno samopregledujte, enkrat letno pa obiščite tudi osebnega zdravnika."

Iskreno se je zahvalila svoji zdravniški ekipi in poudarila, da se zaveda, kako srečna je, da so ukrepali pravočasno in da ima sedaj brazgotino, ki s seboj nosi pomembno zgodbo.