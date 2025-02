Khloe Kardashian razkrila, kaj si s sestro Kim želita podedovati od matere

Khloe Kardashian je v novi epizodi svojega podkasta razkrila, kaj si s sestro Kim želita podedovati po mami Kris Jenner . Med epizodo podkasta Khloe in Wonder Land je zvezdnica svoji gostji, načrtovalki dogodkov slavnih Mindy Weiss , razkrila, da imata s sestro Kim že izbrane stvari, ki jih želita podedovati od svoje mame. "Tako smešno je," je rekla 40-letnica in dodala: "Mislim, da smo malo morbidni, toda Kim je dejala: A lahko podedujem tvoje diamante? In jaz sem rekla: Lahko dobim tvojo posodo? To sem zahtevala."

Razkritje je prišlo potem, ko je Weissova spregovorila o imenitni kuhinjski posodi, ki jo ima Kris. Načrtovalka dogodkov, namreč z družino sodeluje že vrsto let. "Vedno želim uporabiti njeno posodo in včasih mi reče: 'Ne, ne uporabljaj moje posode,'" je dejala Mindy Weiss in dodala: "Še posebej za božič uporabljamo vse njene posode. Če bi lahko videli te omare, zame je to bolje kot seks." Poslušalcem je prav tako razkrila, da ima Kris svojo obsežno zbirko organizirano po praznikih, kot so velika noč, materinski dan in božič in to označila za "sanje" načrtovalk zabav. "Točno to je tisto, kar želiš imeti," je dodala.

Priljubljene sestre so se v preteklih letih že večkrat pogovarjale o smrti svoje mame. "Z družino se pogovarjamo o oporokah, smrti, povemo si, kakšne bi bile naše želje, če bi se zgodilo kaj groznega," je dejala Khloe v eni izmed epizod njihove resničnostne serije. Zvezdnice pa so v preteklosti na plan prišle s kar nekaj ekstremnimi idejami. Pred tremi leti, ko je Kris prestala operacijo zamenjave kolka, je Kim priznala, da želi, da bi zdravnik rešil mamine "kosti, da bi lahko iz njih naredila nakit", njena želja pa ni padla na plodna tla, saj se je ideja zdela 69-letnici naravnost grozljiva.