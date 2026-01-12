Khloe Kardashian razkrila, kako družina plačuje račune in deli stroške

Khloe Kardashian je nedavno odgovorila na vprašanje poslušalca, kako si sestre Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner in ona delijo stroške. Kot je znano, je Kimino premoženje ocenjeno na več kot milijardo evrov, Kylie pa naj bi junija 2025 pod palcem imela 576 milijonov evrov.

Kris Kardashian s hčerkami med božično zabavo leta 2023. FOTO: Profimedia

"S sestrami ne uporabljamo aplikacije, ki pomaga pri delitvi stroškov, a vedno plačujemo izmenično. Nikoli ne bi od katere od sester pričakovala, da vedno ona plačuje. Vedno se izmenjujemo. Še nikoli se nismo sprle zaradi tega. Spoštujemo druga drugo," je na vprašanje odgovorila 41-letna resničnostna zvezdnica.

Khloe Kardashian je razkrila, da se s sestrami izmenjujejo pri plačilu računov. FOTO: Profimedia

Ob tem se je spomnila dogodka, ko je Kim na prireditev, ki jo je organizirala šola, ki jo obiskujejo tako njeni kot Khloeini otroci, prišla brez gotovine in je zato za plačilo poskrbela mlajša sestra. "Kim ni imela gotovine, zato sem jaz poskrbela za plačilo obeh, ona pa je takoj poskrbela, da mi je njen finančnik povrnil stroške," se je spominjala Khloe, ki je dodala, da je sestri odvrnila, da noče povračila, a je Kim pozneje plačala drugje in tako vseeno poravnala svoj dolg.