Tuja scena

Khloe Kardashian razkrila, kako družina plačuje račune in deli stroške

Los Angeles, 12. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Khloe Kardashian je razkrila, da se s sestrami izmenjujejo pri plačilu računov.

Znano je, da je družina Kardashian-Jenner zelo premožna, Khloe pa je nedavno razkrila, kako plačujejo račune in si med seboj delijo stroške. O financah je spregovorila v svojem podkastu Khloe in Wonder Land, kjer ji je eden od sledilcev zastavil vprašanje, ali tudi sestre uporabljajo mobilno aplikacijo, ki pomaga pri delitvi stroškov.

Khloe Kardashian je nedavno odgovorila na vprašanje poslušalca, kako si sestre Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner in ona delijo stroške. Kot je znano, je Kimino premoženje ocenjeno na več kot milijardo evrov, Kylie pa naj bi junija 2025 pod palcem imela 576 milijonov evrov.

Kris Kardashian s hčerkami med božično zabavo leta 2023.
Kris Kardashian s hčerkami med božično zabavo leta 2023.
FOTO: Profimedia

"S sestrami ne uporabljamo aplikacije, ki pomaga pri delitvi stroškov, a vedno plačujemo izmenično. Nikoli ne bi od katere od sester pričakovala, da vedno ona plačuje. Vedno se izmenjujemo. Še nikoli se nismo sprle zaradi tega. Spoštujemo druga drugo," je na vprašanje odgovorila 41-letna resničnostna zvezdnica.

Khloe Kardashian je razkrila, da se s sestrami izmenjujejo pri plačilu računov.
Khloe Kardashian je razkrila, da se s sestrami izmenjujejo pri plačilu računov.
FOTO: Profimedia

Ob tem se je spomnila dogodka, ko je Kim na prireditev, ki jo je organizirala šola, ki jo obiskujejo tako njeni kot Khloeini otroci, prišla brez gotovine in je zato za plačilo poskrbela mlajša sestra. "Kim ni imela gotovine, zato sem jaz poskrbela za plačilo obeh, ona pa je takoj poskrbela, da mi je njen finančnik povrnil stroške," se je spominjala Khloe, ki je dodala, da je sestri odvrnila, da noče povračila, a je Kim pozneje plačala drugje in tako vseeno poravnala svoj dolg.

Preberi še Khloé Kardashian že štiri leta v celibatu

"Ne pozabimo, če kdo drug plača. Ne izkoriščamo nikogar. Drznem si reči, da smo, kar se tega tiče, čisto običajne sestre. Spoštujemo druga drugo. Nikoli ne razmišljam, da je Kim milijarderka, zato naj ona plača. Denar je denar," je še dodala Khloe.

khloe kardashian denar plačilo sestre družina kardashian stroški

