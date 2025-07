Khloe Kardashian razkrila svoj seznam lepotnih posegov

Khloe Kardashian je razkrila seznam lepotnih posegov in tretmajev, za katere se je odločila tekom svoje kariere. Oglasila se je pod posnetkom kirurga Jonnyja Betteridgea , ki je ugibal, kaj vse je na svojem telesu spremenila zvezdnica resničnostne televizije, in zapisala: "To jemljem kot velik kompliment. Kot prvo, mislim, da sta zgornji fotografiji nastali v razmiku 15 let. Tukaj je seznam stvari, ki sem jih naredila. V preteklosti sem bila zelo iskrena."

"Pa začnimo. Operacija nosu, lasersko odstranjevanje dlak in lasne linije, botoks in sculptra na obrazu, kjer so mi odstranili tumor. Laser z mehkimi valovi za napenjanje kože, polnila v preteklosti, ampak že zadnjih nekaj letih ne, sem pa slišala, da nikoli popolnoma ne izginejo," je začela naštevati, preden je javnost opomnila, da je pred leti izgubila tudi okoli 36 kilogramov.

Zvezdnica je na seznam posegov in tretmajev vključila še kolagenski lifting z nitkami na bradi in vratu ter razne nege obrazov, tudi s semensko tekočino lososa, vitamini in peptidi, ter dnevno skrb za kožo. "V letu 2025 je veliko stvari, ki jih lahko naredimo pred operacijami, a ko bo čas za to in če se bom za to odločila, poznam zelo dobre zdravnike," je zaključila.

Kirurg je v prvotnem posnetku sicer ugibal, da se je 41-letnica poslužila bolj drastičnih posegov, od dviga obraza do dviga vratu, pa tudi kirurškega dviga obrvi in silikonskega vsadka v brado.