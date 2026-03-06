Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Khloe Kardashian razmišlja o povečanju družine: Imam še nekaj zarodkov

Los Angeles, 06. 03. 2026 09.00 pred 17 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Khloe Kardashian

Khloe Kardashian je v svojem podkastu razkrila, da razmišlja o povečanju družine z uporabo zamrznjenih zarodkov. Čeprav ima to možnost, dvomi o svoji čustveni pripravljenosti za samostojno materinstvo, vendar pa si kljub temu želi, da bi njena prvorojenka dobila mlajšo sestrico.

Khloe Kardashian razmišlja o povečanju svoje družine. Mati dveh otrok je v svojem podkastu na vprašanje, ali bi imela še kakšnega otroka, odgovorila, da bi se najprej želela poročiti in nato imeti otroke s svojim novim možem. Nato je priznala, da je razmišljala, da bi to storila že prej in uporabila enega od svojih zamrznjenih zarodkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V zamrzovalniku imam še nekaj zarodkov. In sem si mislila, da nimam energije za še enega otroka, ampak mislim, da deklice potrebujejo sestre," je dejala zvezdnica resničnostnih oddaj in dodala: "Morda je to samo posledica moje vzgoje, mislim, da bo s Tatumom vse v redu, ampak deklica potrebuje svojo sestro, in mislim, da je to morda zato, ker sem imela takšno izkušnjo."

41-letnica ima z nekdanjim partnerjem, košarkarjem Tristanom Thompsonom sedemletno True in triletnega sina Tatuma. "Mislim, da mi je ostala še ena deklica, in razmišljala sem, ali naj to preprosto storim? Naj to storim sama, naj to storim? Ampak ne vem, če bi to čustveno zmogla," je nadaljevala.

Preberi še Khloé Kardashian že štiri leta v celibatu

Razmišljala je tudi o nadomestni materi, s pomočjo katere se je razveselila rojstva drugorojenca. "Ampak ko vstaviš zarodek, ni nobenega zagotovila, da se bo prijel. Zato sem razmišljala tudi o tem, da bi lahko poskusila, in če ne bo delovalo, potem to pomeni, da Bog ni hotel, da bi imela še enega otroka, in to je v redu. Ampak mislim, da sploh nimam čustvene zmogljivosti," je priznala.

Khloe Kardashian nosečnost rojstvo otroci družina

Miss Kanade je bila na izboru za Miss Universe v četrtem mesecu nosečnosti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
06. 03. 2026 09.13
Mendfa imam še par zarodkov v zmrzovalniku, menda je ena hčerka. Pa če jo vstavimo neki nadometni maternici morda dobim še eno hčerko. Tej Khloe še marsikaj manjka. Mislim v podstrešju.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ganljiva zgodba iz Zasavja: Damjan Judež Šuri je kljub težki bolezni denar podaril otrokom
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Prvič v zgodovini: je generacija Z manj inteligentna od svojih staršev?
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
Pravijo, da je to ena najlepših slovenskih vasi
zadovoljna
Portal
Tudi visoka starostna razlika ju ni ločila
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
Dnevni horoskop: Vodnarji potrebujejo čas zase, tehtnice so v skrbeh
6 trendov nohtov za letošnjo pomlad
6 trendov nohtov za letošnjo pomlad
Na to smo Slovenci najbolj ponosni
Na to smo Slovenci najbolj ponosni
vizita
Portal
Kako pridobiti izklesan trebušček brez trebušnjakov: vaje, ki res delujejo
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Ali lahko določena živila omilijo simptome alergij?
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Kaj je čustvena regulacija in kako se je naučiti
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
Zakaj 30 minut hoje na dan ni dovolj za zdravo telo
cekin
Portal
Upokojencu ukradli identiteto: 180.000 evrov dolga, zamrznjena pokojnina
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Zaposleni z ADHD-jem razkrivajo: 'Kot da bi vsi dobili priročnik – razen mene.'
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Kako v pisarni urediti svojo pisalno mizo: praktični nasveti za večjo produktivnost
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
Iz Dubaja z letom za 170.000 evrov: britanski bogataš požel številne kritike
moskisvet
Portal
Formula 1: Največ možnosti za naslov pripisujejo dirkaču Mercedesa
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Aviofili ne slišijo razlike med kablom za 300 € in banano
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Andrea Bocelli na belem konju osupnil Sanremo
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
Kaj nas dela srečne? Ne, ni denar ...
dominvrt
Portal
Triki za hitrejšo kalitev semen in bogat pridelek
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Večna lesena deska za rezanje? S temi triki jo ohranite kot novo desetletja!
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Zemlja za hortenzije: Kako preprečiti venenje in spodbuditi rast
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
Družina s tremi otroki kupila staro prikolico in jo za drobiž spremenila v luksuz na kolesih
okusno
Portal
'Noro' testo, ki v hladilniku zdrži 7 dni, iz njega pa pripravite od rogljičkov do pice
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Priljubljena otroška sladica po receptu naše bralke
Ideja za okusno in poceni kosilo
Ideja za okusno in poceni kosilo
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
Pozabite na klasično torto – to je nova čokoladna obsedenost!
voyo
Portal
Instant družina
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Formula 1: VN Avstralije
Formula 1: VN Avstralije
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551