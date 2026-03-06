Khloe Kardashian razmišlja o povečanju družine: Imam še nekaj zarodkov

Khloe Kardashian razmišlja o povečanju svoje družine. Mati dveh otrok je v svojem podkastu na vprašanje, ali bi imela še kakšnega otroka, odgovorila, da bi se najprej želela poročiti in nato imeti otroke s svojim novim možem. Nato je priznala, da je razmišljala, da bi to storila že prej in uporabila enega od svojih zamrznjenih zarodkov.

"V zamrzovalniku imam še nekaj zarodkov. In sem si mislila, da nimam energije za še enega otroka, ampak mislim, da deklice potrebujejo sestre," je dejala zvezdnica resničnostnih oddaj in dodala: "Morda je to samo posledica moje vzgoje, mislim, da bo s Tatumom vse v redu, ampak deklica potrebuje svojo sestro, in mislim, da je to morda zato, ker sem imela takšno izkušnjo."

41-letnica ima z nekdanjim partnerjem, košarkarjem Tristanom Thompsonom sedemletno True in triletnega sina Tatuma. "Mislim, da mi je ostala še ena deklica, in razmišljala sem, ali naj to preprosto storim? Naj to storim sama, naj to storim? Ampak ne vem, če bi to čustveno zmogla," je nadaljevala.