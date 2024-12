Khloe Kardashian razočarana nad psihologom: Z mediji je delil moje skrivnosti

Odločitev za obisk psihologa je žal še danes pogosto tabu tema, nič kaj pa k priljubljenosti terapij in razumevanja pomena dela psihologov in psihoterapevtov ne pripomorejo slabe izkušnje znanih obrazov. Resda razkrivanje intimnih zgodb ni ravno ustaljena psihološka praksa, a kljub temu meče slabo luč na vse, ki želijo svojim strankam pomagati.

Resničnostna zvezdnica je terapije redno obiskovala, a žal kmalu ugotovila, da njen psiholog izkorišča njeno slavo in prepoznavnost. "Šla sem na terapijo in v naslednjem trenutku se je nekaj zasebnega, kar sem mu povedala, pojavilo v tabloidih. Vedela sem, da je moj psiholog razkril to informacijo, ker ni bilo druge možnosti, da bi prišla v javnost," je za Bustle povedala 40-letnica, ki sicer danes še vedno hodi na terapije k specialistu, ki ji ga je priporočila sestra Kim .

Kasneje je zdravilo za njene težave s samozavestjo postala telovadba. "Moje telo se je začelo spreminjati. Rada sem preizkušala svoje meje in premagovala nove izzive. Telovadim že 10 let in všeč mi je," je povedala in dodala, da je vseeno tudi pretirano ukvarjanje s športom pustilo svoj davek. "S težo sem izgubila samozavest in dolgo si nisem upala ničesar ustvariti sama," je povedala zvezdnica.