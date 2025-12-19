Khloe Kardashian razkrila, kaj si za božič želita njena otroka

Khloe Kardashian je na svojem profilu na Instagramu v galeriji fotografij razkrila, kaj si njena otroka želita za božič. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo pisma, ki sta ga Božičku napisala sedemletna True in triletni Tatum. "Dragi Božiček, ali lahko dobiva pravega psička? Želiva si črnega labradorca. Poskrbi, da bo zares resničen," sta zapisala malčka, ki svoje želje po štirinožnem ljubljenčku nista skrivala.

Zvezdnica ni razkrila, ali jima bo željo izpolnila, znano pa je, da se v njihovem domovanju že potepata dve sivodlaki mački. Khloe je sicer velika ljubiteljica živali, dolga leta ji je družbo delala črna labradorka po imenu Gabanna, z bivšim soprogom Lamarjem Odomom pa sta imela bokserja po imenu Rocky.