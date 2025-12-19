Naslovnica
Khloe Kardashian razkrila, kaj si za božič želita njena otroka

Los Angeles, 19. 12. 2025 11.51

Avtor:
E.M.
Khloe Kardashian in True

True in Tatum, hčerka in sin Khloe Kardashian, sta v pismu Božičku razkrila, kaj si želita za prihajajoči božič. Kljub dejstvu, da prihajata iz premožne družine, je njuna želja zelo vsakdanja in podobna želji marsikaterega malčka po svetu. Sedemletnica in triletnik si želita psička. Kakšnega?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Khloe Kardashian je na svojem profilu na Instagramu v galeriji fotografij razkrila, kaj si njena otroka želita za božič. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo pisma, ki sta ga Božičku napisala sedemletna True in triletni Tatum. "Dragi Božiček, ali lahko dobiva pravega psička? Želiva si črnega labradorca. Poskrbi, da bo zares resničen," sta zapisala malčka, ki svoje želje po štirinožnem ljubljenčku nista skrivala.

Zvezdnica ni razkrila, ali jima bo željo izpolnila, znano pa je, da se v njihovem domovanju že potepata dve sivodlaki mački. Khloe je sicer velika ljubiteljica živali, dolga leta ji je družbo delala črna labradorka po imenu Gabanna, z bivšim soprogom Lamarjem Odomom pa sta imela bokserja po imenu Rocky.

khloe kardashian true otrok želje božič

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jafalical
19. 12. 2025 12.42
No,ja...zelje malvkov.Lahko,saj bo osicek imel " varusko" ki bo poskrbeoa,da ne bo
Odgovori
-1
0 1
jafalical
19. 12. 2025 12.50
Nekaj nagaja.Ni samo pisat Bozicku in kupiti malckom psa.No,pri njih bo zagotovo imel vse kar pes potrebuje,kar pri drugih ni tako.Ni samo po sebi speehod s psom,ampak skrb zanj in ce stars ne zna skrbeti do sebe,otroka,kako bo do psa,kako bo sele otrok znal poskrbeti za hisnega ljubljenjcka?
Odgovori
0 0
