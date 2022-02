Khloe Kardashian s treningi v treh mesecih do izjemnega rezultata

"Razlika v približno treh mesecih," je Kardashianova pospremila svojo objavo, ki je vključevala fotografijo, ki jo je prvič delila septembra 2021, nato pa še novejšo fotografijo njene opazno vitkejše in bolj mišičaste postave. V svoji objavi je omenila tudi svojega trenerja Joëla Bouraïmo ter dodala, da zdaj krepita njen hrbet in roke.

Njeni prijatelji in sledilci na Instagramu so bili nad rezultati navdušeni in so v komentarjih pohvalili njeno osupljivo fizično preobrazbo.

"Tako sem navdušena nad tvojo predanostjo Khloe. Leta in leta vstajanja in predanosti sebi. Rada te imam!" je zapisala frizerka slavnih Jen Atkin in dodala: "Moja junakinja." "V redu Khloe! Vidim te," je objavo pokomentirala zvezdnica La La Anthony in dodala emojije 'ognja', s katerimi je sporočila, da je po preobrazbi videti še bolj zapeljiva in 'vroča'.

Khloejin osebni trener Joël Bouraïma je v svoji Instagramovi zgodbi delil obe fotografiji prej in potem in pojasnil, da ima na starejši fotografiji "večji obseg", na novejši pa "je njeno telo bolj definirano". Dejal je, da gre za različno vrsto treningov, a da mu je všeč na obeh.