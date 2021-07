Khloe Kardashian se bo s hčerko pogovarjala o njeni mešani rasi in privilegijih

Khloe Kardashian je bila gostja podcasta Role Models, v katerem se je z voditeljico Leomie Anderson pogovarjala o pomembnih temah, ki zadevajo hčerino odraščanje in raso. Resničnostna zvezdnica je povedala, da jo želi vzgajati tako, da bo kot otrok izpostavljena različnim situacijam in ljudem: "Vedno se bom učila in poskušala zanjo kot mama narediti vse najboljše. Očitno je, da nisem temnopolta, ampak želim si, da bi bila izpostavljena čim večjemu vključevanju in raznolikosti. Nočem, da zaradi privilegiranega življenja, ki sva ga deležni, živi v mehurčku. Želim, da pozna vse načine življenja in se jih dobro zaveda."