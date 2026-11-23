Khloe Kardashian je spregovorila o svojem pogledu na ljubezen in intimnost. V novi epizodi svojega podkasta je resničnostna zvezdnica z gostom Simonom Huckom tokrat razpravljala o demiseksualnosti. Gre namreč za spolno usmerjenost, pri kateri posameznik spolno privlačnost do druge osebe začuti šele, ko z njo vzpostavi čustveno povezanost.

"Mislim, da nikoli nisem imela avanture za eno noč," je dejala Khloe in dodala: "Sem demiseksualna." Nato je priznala, da težko razvije romantično vez z nekom novim in dodala, da ji je že sama misel na to, da bi se z nekom romantično zbližala, precej tuja. "Zgodilo se je toliko stvari in zdaj sem na tako dobrem mestu, da me je strah, da bi naredila karkoli, kar bi se lahko končalo tako, kot so se končale moje pretekle izkušnje," je sklenila. Kljub temu je zvezdnica priznala, da včasih pogreša določene vidike partnerskega odnosa, manjkajo ji poljubi in objemi.

Sestra Kim Kardashian je že večkrat v preteklosti spregovorila o svoji odločitvi, da ostaja samska, in pojasnila, da je zmenkarije namerno postavila na stranski tir, saj se želi posvečati vzgoji svojih dveh otrok. V eni od prejšnjih epizod podkasta je razkrila, da se je za samsko življenje odločila po rojstvu sina Tatuma. "Vem, da sem že naveličana govoriti o tem, ampak od rojstva sina sem namerno samska," je dejala v epizodi, ki je izšla 11. novembra.

42-letnica ima z nekdanjim partnerjem Tristanom Thompsonom tako štiriletnega sina in še osemletno hčerko True. S profesionalnim košarkarjem je začela hoditi leta 2016, vendar sta se med razmerjem soočila s številnimi vzponi in padci.

Pred razmerjem s Thompsonom pa je bila ponosna mamica poročena z nekdanjim košarkarjem lige NBA Lamarjem Odomom. Poročila sta se septembra 2009, le mesec dni po tem, ko sta se spoznala, leta 2013 pa sta se razšla. Ločitev je bila uradno zaključena decembra 2016.