Khloé Kardashian si želi, da bi ljudje videli dobro plat Tristana Thompsona

Khloé Kardashian je med gostovanjem v podcast oddaji Not Skinny But Not Fat iskreno spregovorila o dobri plati bivšega partnerja Tristana Thompsona , ki po njenih besedah splošni populaciji ostaja neznanka.

"Žalostno je, ker ima tudi on veliko dobrih strani, vendar jih nihče ne vidi, ker so vse zasenčene zaradi osebnih stvari, ki so se dogajale med nama," je pojasnila in dodala, da ni edina oseba na tem svetu, ki se sooča s tako situacijo. "Dvomim, da sem edina. Upam, da nisem, čeprav nikomur ne privoščim česa takega," je pojasnila zvezdnica resničnostnega šova, za katero je precej burno razmerje s košarkarjem, ki jo je večkrat javno prevaral in v času njune zveze celo spočel otroka z drugo žensko.

Kardashianova je med pogovorom Thompsona sicer označila za dobrega človeka, a pri tem poudarila, da ni dober partner. "Vsi grešijo," je dodala 37-letnica, ki je pred meseci dokončno zaključila zvezo s športnikom. "Tristan bo zaradi najine hčerke vedno del mojega življenja. Je odličen oče in to je vse, na kar se moram resnično osredotočiti," je še dejala in se s tem navezala na ljudi, ki se ji zaradi ohranjanja vezi z NBA-jevcem posmehujejo. "Veliko stvari je z******, a mera spoštovanja mora ostati."