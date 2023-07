Khloé Kardashian sinu za prvi rojstni dan: Spremenil si moje življenje

Khloé Kardashian je z objavo na Instagramu proslavila sinov prvi rojstni dan. Zvezdnica resničnostne televizije, ki je sina Tatuma Roberta pozdravila s pomočjo nadomestne matere, je s svojimi sledilci delila galerijo fotografij in ob njej zapisala daljši čustven zapis, v katerem je med drugim zapisala, da je drugorojenec njej in njeni prvorojenki True spremenil življenje. V zapisu ni omenjala nekdanjega partnerja in očeta otroka, košarkarja Tristana Thompsona .

"Vse najboljše, moj ljubek sin. Trdno verjamem, da ti bog da tisto, kar potrebuješ, in jaz sem potrebovala tebe. Bog je vedel, da te je potrebovalo moje srce. Potrebovala sem tvoj ljubek in dragocen nasmeh, tvoj angelski duh in ljubezen, ki si mi ju lahko ponudil zgolj ti. Potrebovala sem sina." V nadaljevanju je zapisala, da je zelo ponosna, da je njegova mama, in da je ponosna na ljubezen in veselje, ki polnita njeno hišo. "Kako ponosna sem na tvoj čudovit, nežen, ljubeč duh."

V zapisu se je pohvalila, da se vsi ob njenem sinu počutijo dobro, še posebej prvorojenka True, ki je ponosna starejša sestra. "Tatum, za vedno si spremenil moje in hčerkino življenje. Obe sva te potrebovali in vedela sem, da bo fantastična in ljubeča starejša sestra, vseeno pa si nisem mogla predstavljati, kakšna vez bo med vama. Oba me tako spominjata na strica Roberta in mene in to je edino prav, saj mislim, da si (Tatum, op.a.) videti enako kot tvoj stric (kar pomeni, da si videti enako kot moj oče)."

Na koncu daljšega zapisa je priznala, da ne more verjeti, da je sin dopolnil že eno leto. "Mamica in TuTu (True, op.a.) te imata zelo radi, naš mali armenijski deček."