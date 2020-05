Khloe ostro odgovarja: Takšna sem zaradi presaditve obraza

Zmeraj neposredna Kardashianova mu je v svojem slogu odgovorila: ''Zaradi moje tedenske presaditve obraza, očitno!'' V odziv na njen odgovor so se zvrstile besede podpore, saj ima zvezdnica veliko bazo sledilcev in oboževalcev. ''Aplavz!'', ''Obožujem te, Khlo!'', ''Tako se to dela!'', so samo nekateri od odzivov.