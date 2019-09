Khloe Kardashian upodobila legendarno divo: ji je uspelo?

Resničnostna zvezdnica Khloe Kardashian je na svojem Instagram profilu delila serijo novonastalih fotografij, na katerih se je prelevila v Anno Nicole Smith . Slednja je v 90. blestela kot televizijska osebnost, lepotna ikona in Playboyjeva zajčica, kot model pa je pogosto krasila naslovnice in reklamne plakate nekaterih znanih modnih hiš, kot je denimo Guess.

Prav fotografije za reklamno kampanjo omenjene modne hiše so bile povod Khloeine preobrazbe, ki je ob objavljenih fotografijah zapisala: ''Preobrazba v Anno Nicole Smith za kampanjo Guess.''

Smithova je bila stara komaj 39 let, ko je zaradi predoziranosti umrla. Čeprav ni živela dolgo, je bilo njeno življenje precej razburljivo. Pri 18 letih se je prvič poročila, leta 1993 je postala Playboyjeva zajčica leta in konec istega leta prejela naziv lepotice leta. Omenjeno leto je bilo ob uspehu na kariernem področju nekoliko manj uspešno na zasebnem – njen prvi zakon z Billyjem Wayneom Smithom je namreč propadel, le leto dni kasneje pa se je poročila s precej starejšim, 89-letnim premožnim poslovnežem J. Howardom Marshallleom, ki je približno 15 mesecev po sklenitvi zakonske zveze umrl. Njuna poroka je bila označena za 'poroko leta'. Po javnosti dostopnih informacijah naj bi Anna trpela za osebnostno motnjo in bila zasvojena z zdravili, katerih prevelik odmerek je bil zanjo naposled usoden.