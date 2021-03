Khloe Kardashian v Tristanovem objemu: nove družinske fotografije

"Tistim, ki jim je usojeno, da bodo skupaj, gredo skozi vse težave in vse, kar jih želi uničiti, vendar iz tega pridejo še močnejši, kot so bili prej. Hvala (Tristan), ker si mi pokazal vse, kar si mi obljubil. Hvala, ker si takšen oče. Hvala, ker sem v tebi našla prijatelja. Hvaležna sem, da mi ni treba ničesar početi s tabo, in se zdi se, da delam vse. Upam, da se danes in vsak dan zavedaš, kako zelo te ljubim, in kako zelo te imajo radi drugi. Vse najboljše. Dobrodošel v klub tridesetih. Komaj čakam, da ustvariva spomine. Zdaj se je življenje začelo dobro," je Khloe Kardashian svojemu dragemu voščila na Instagramu, ob tem pa objavila kar nekaj utrinkov z rojstnodnevne zabave. Pri poziranju se jima je pridružila tudi ljubka prvorojenkaTrue, ki bo aprila dopolnila tretji rojstni dan.