Khloé Kardashian vplivnici močnejše postave: Popolna si.

28-letni vplivnici, ki je v videoposnetku dejala, da od sedaj naprej ne bo več delila podrobnosti svojih gibalnih in prehranskih navad, saj da ne želi ljudem dati še dodatnih razlogov za sovraštvo, je v bran stopila zvezdnica Khloé Kardashian. Vplivnici je namenila nekaj prijaznih besed in na Instagram zapisala: "Popolna si takšna, kot si. Točno takšna, kot si. V vseh fazah si popolna."

Spomnimo, Khloé Kardashian je v preteklosti večkrat spregovorila o zlobnih komentarjih, ki jih je bila deležna na račun lastnega zunanjega videza. Med drugim se je v svoji družinski resničnostni oddaji dotaknila tudi dejstva, da so jo mediji na začetku slave označili za 'grdo' ter 'debelo' sestro klana Kardashian. Ko je zvezdnica odkrila ljubezen do telesne vadbe in fitnesa ter transformirala svoje telo, je o tem napisala knjigo ter gostila lastno oddajo, v kateri je s pomočjo trenerjev, nutricionistov in stilistov do transformacije pomagala tudi drugim ljudem. Zadnja leta je Kardashianova tudi lastnica uspešne linije oblačil, s katero podira meje v svetu mode in ponuja modne kose v veliki različici konfekcijskih številk.