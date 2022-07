Khloe Kardashian z bivšim, ki jo je varal, pričakuje drugega otroka

Kljub temu, da njuna zveza zaradi nezvestobe ni dočakala srečnega konca, se bosta po poročanju tujih medijev Khloe Kardashian in Tristan Thompson v kratkem razveselila drugega skupnega otroka, ki bo na svet prijokal s pomočjo nadomestne matere. To bo drugi otrok za zvezdnico resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian in četrti za košarkarja ekipe Chicago Bulls.

Družina Kardashian bo kmalu večja za še enega novega družinskega člana. V tujih medijih je namreč odjeknila vest, da Khloe Kardashian pričakuje drugega otroka z bivšim partnerjem Tristanom Thompsonom.

icon-expand Khloé Kardashian z bivšim, ki jo je varal, pričakuje drugega otroka. FOTO: Profimedia

"Lahko potrdimo, da bo True dobila sorojenca, ki je bil spočet novembra. Khloe je neverjetno hvaležna izjemni nadomestni materi za tako lep blagoslov," je za PageSix dejal neimenovani vir blizu družine, ki je potrdil, da kljub veseli novici par še vedno živi ločeno in od decembra ni spregovoril. Drugi viri blizu družine so pojasnili, da je bil novi družinski član spočet novembra, preden je Khloe izvedela, da ji je bil bivši partner ponovno nezvest in na svet celo pozdravil sina z manekenko Maralee Nichols. "Khloe in Tristan sta že delala na drugem otroku, ko je javnost zadel škandal. Khloe se je nato odločila, da bo otroka vzgojila sama," so pojasnili in dodali, da bo novi družinski član na svet prijokal v kratkem.

Spomnimo, Tristan Thompson je Khloe prvič javno prevaral tik pred rojstvom njune hčerke True. Zaradi novorojenke sta se nato odločila, da zvezi ponudita še eno priložnost, in že ko se je zdelo, da jima je to uspelo, so v javnost pricurljale govorice o novi nezvestobi. Tristana so namreč očividci ujeli v tesnem stiku z dobro prijateljico družine Kardashian, Jordyn Woods. Par, ki je po mesecih življenja narazen ljubezni ponudil še tretjo priložnost, pa je nato v lanskem letu dokončno razdrlo rojstvo otroka, za katerega se je izkazalo, da je plod afere Thompsona z manekenko Maralee Nichols.