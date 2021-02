Khloe Kardashian z diamantnim prstanom na roki: je zaročena?

29-letni Tristan, s katerim ima dve leti staro hčerko True Thompson , pa je želel pozornost speljati drugam in je njeno fotografijo komentiral z besedami: "Vau!!! Ta trava je pokošena do popolnosti."

36-letnica je na Instagramu delila fotografijo, na kateri kleči na terasi svojega dvorišča, ki je nastala za potrebe promocije svoje blagovne znamke spodnjega perila SKIMS in kolekcije čevljev znamke Good American. A bolj kot oblačila in čevlji – bodimo iskreni, na fotografiji se jih bolj malo vidi – je največ pozornost pritegnil njen ogromen diamantni prstan, ki ga je zvezdnica nosila na prstancu leve roke. To je seveda še dodatno požgalo govorice o njeni zaroki s Tristanom Thompsonom .

Shannon Delany-Ron, direktorica komunikacij pri podjetju James Allen, je za E! News povedala, da prstan po njeni oceni vsebuje od 9 do 10 karatov in stane med 500.000 in 750.000 dolarjev, kar je približno med 412 tisoč in 577 tisoč evri.

Khloe je podoben prstan, prav tako na prstancu, nosila že za svoj 36. rojstni dan junija lani (druga fotografija v priloženi objavi).