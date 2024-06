Khloé Kardashian z zabavo proslavila 40. rojstni dan

Khloé Kardashian je 27. junija praznovala okrogel mejnik. Dopolnila je 40 let in kot se za članico klana Kardashian – Jenner spodobi je to naredila v velikem slogu. Na Instagramu je delila posnetke in fotografije, s katerih je moč razbrati, da je rojstni dan proslavila z zabavo na domačem bazenu, pri rojstnodnevnih norčijah pa so se ji poleg družinskih članov pridružili tudi bližnji prijatelji.

Na Instagram zgodbi je poleg utrinkov z zabave delila tudi fotografije daril in cvetja, ki jih je za to priložnost dobila, in teh ni bilo malo. Razkrila pa je tudi, s čim so se gosti na zabavi sladkali. Postregla jim je s torticami v obliki številke 40, na kateri je bila tudi njena podoba. Podoben vzorec so imeli tudi prtički, medtem ko so bili pokrovčki pijač opremljeni z njeno fotografijo, ki je bila pred skoraj dvema desetletjema posneta ob aretaciji zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

"Dobrodošla v klub 40. Počutim se, kot da si leta čakala, da boš končno končala s svojimi tridesetimi in zdaj je prišel čas. Vem, da bo to najboljše desetletje tvojega življenja, napolnjeno s toliko ljubezni in sreče! Tako sem navdušena, da boš to doživela, ker vem, kako dobro je, in nihče si tega ne zasluži bolj kot ti! Kakšno noro življenje živimo! Ne bi zdržala brez tebe ob sebi! Hvala, ker si najboljša prijateljica in sestra, o kateri lahko dekle sanja," je mlajši sestri voščila zvezdnica Kim Kardashian.

"Srečen rojstni dan mojemu čudovitemu angelu," pa je na svoj Instagram profil zapisala Kris Jenner. "Nisem prepričana, kaj sem naredila, da sem si te zaslužila, vendar se vsak dan zahvaljujem bogu za čudovit blagoslov, da sem tvoja mamica. Ti si ena najčudovitejših ljubezni v mojem življenju in cenim vsak veličasten spomin, ki sva ga imeli," ljubezni ni skrivala slavna 'mamadžerka'. V nadaljevanju je zapisala, da je Khloé najljubša teta vseh nečakov prav zaradi svojega odnosa in ljubezni, ki jo deli. "Ti si največja navijačica vseh in podpiraš vse svoje brate in sestre ter vse svoje nečake in nečakinje ter poskrbiš, da se vsak od nas počuti tako posebnega in ljubljenega. Hvala za vse, kar narediš in ker vedno gledaš na življenje tako pozitivno."