Khloe Kardashian: Zasvojenost nekdanjega moža je uničila najin zakon

Khloe Kardashian je razmišljala o ključnem trenutku, ki je pripeljal do konca njenega zakona z Lamarjem Odomom . V novi epizodi svojega podskasta Khloé in Wonderland se je zvezdnica srečala s priljubljeno pisateljico Mel Robbinson , ki jo je vprašala, ali je že kdaj bila v situaciji, ko je vedela, kaj mora storiti, vendar se ni mogla prisiliti, da bi to storila. Zvezda resničnostnih oddaj je nato delila zgodbo iz svojega razmerja z nekdanjim igralcem Los Angeles Lakers.

"Spomnim se, bila sem poročena in moj bivši mož je bil odvisen od mamil. In vedela sem, da njegova odvisnost postaja čedalje bolj resna – bil je v NBA in njegove težave z odvisnostjo so se vedno povečale izven sezone, ker je imel prosti čas," je dejala in dodala:"Spomnim se, da so ga prosili, naj gre v ekipo ZDA, če se prav spomnim, rotila sem ga, naj gre, on pa mi je rekel: 'Ne moreš si tega želeti bolj kot jaz.' Seveda sem se tega zavedala. Vendar sem si tega tako močno želela, ker sem mu želela pomagati in ga spodbuditi, da začuti motivacijo in se počuti dobro, a preprosto ni bil na tem mestu."

Njegovo stanje ni šlo na bolje, kar je kljub njenemu konstantnemu trudu njun zakon pripeljalo do konca."Potrebovala sem veliko časa, da sem prišla do tega, potem pa sem morala vložiti zahtevo za ločitev. To je bil zelo ključen trenutek v mojem življenju, ker se spomnim, da je bila ta izjava kot ... 'Ja, prav imaš. Ne morem si želeti tvojega življenja bolj kot tebe." Priznala je še, da je zaradi zaljubljenosti spregledala ogromno napak.