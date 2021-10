Khloe Kardashian znova zbolela, pozitivna tudi hči True

Khloe Kardashian je oboževalcem preko Twitterja sporočila novico, ki zadeva njeno zdravstveno stanje: ''Pozdravljeni, želim vam sporočiti, da sva obe s True pozitivni na covid-19. Zato moram odpovedati nekaj obveznosti, zelo mi je žal, da se jih ne bom mogla udeležiti.'' 37-letnica je dodala, da je na srečo cepljena, zato je ni strah težjega poteka bolezni oziroma zapletov: ''Vse bo še dobro. Sedaj bom v karanteni in bom upoštevala trenutne nasvete in usmeritve.''

Kardashianova je zbolela že lani, novico je javnosti sporočila marca 2020. Svojo bitko z boleznijo je dokumentirala v videoposnetkih, ki jih je posnela sama v svoji spalnici in so bili prikazani v sklopu zadnje sezone resničnostnega šova Kardashianovi. Septembra je na družbenih omrežjih razložila, da jo še zmeraj pestijo hudi glavoboli, čeprav je vajena migren, se ji to zdi mnogo huje: ''Ne bi rekla, da je to migrena. Tudi kašelj - v prsih čutim pekočo bolečino, ko zakašljam.''