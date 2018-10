Khloe objavila čustven zapis o mami

Glede na to, da tudi Khloe Kardashian zdaj okuša radosti in tegobe materinstva, lahko seveda bolj razume svojo mamo Kris Jenner. Zvezdnica resničnostnih šovov je, kot je dejala sama, brez kakršnega koli posebnega razloga na družbenih omrežjih mami namenila nekaj ljubečih besed.

''Hvala ne more opisati, kako zelo te spoštujem, cenim in te imam rada. Želim, da veš, da si moja junakinja. Upam, da bom tudi sama kos materinski vlogi, kot si ji ti (Ne glede na to, kar si misli Kourtney, šalim se),'' je svoj zapis na Instagramu začela Khloe in nadaljevala:

''Kako to, da smo imeli takšno srečo, da te imamo? Hvala, ker si nesebična. Nenehno nas postavljaš predse in nikoli niti dvakrat ne pomisliš, preden to storiš (razen, ko gre za plačane objave na Instagramu. Ampak nisem jezna nate, ker dobiš ta denar, draga). Hvala, ker si ena mojih najboljših prijateljic, ampak predvsem hvala, ker si moja mama. Če bi lahko, bi te izbrala milijonkrat!'' Ob tem pa je objavila še družinsko fotografijo, na kateri pozira na vrtu v družbi svoje mame, 62-letne Kris Jenner in šest mesecev stare hčerkeTrue.

Khloejina objava je požela veliko navdušenja, saj je fotografija v 22 urah dobila več kot tri milijone všečkov.