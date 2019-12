Khloe oprostila varanje partnerja in izdajo prijateljice

Novica, da sta se 28-letni Tristan Thompson, partner resničnostne zvezdniceKhloe Kardashian, in 22-letnaJordyn Woods, prijateljica sester Kardashian, zapletla na zasebni zabavi je februarja odzvanjala po celem svetu. Khloe je takrat pretrgala stike z obema in večkrat jezno poudarila, da je konec tako prijateljstva in partnerstva.

Ker pa je bil razhod in škandal okoli tega v njeni resničnostni oddaji razkrit šele pred kratkim, partnerjevo varanje ter izdaja prijateljice še vedno odmeva med oboževalci. Tako se je zvezdnica odločila, da oboževalce nagovori tudi na Instagramu, kjer je zapisala, da je grda preteklost za njo.

"Ker sem zasledila veliko sovražnih komentarjev, ki se tičejo moje nekdanje zveze in prijateljstva, sporočam, da je to za mano. Frustrira me, da ljudje še vedno želijo iz tega narediti nekaj več kot v resnici je," je odločno zapisala. "Vsi smo ljudje in delamo napake, tudi jaz sem jih. V sebi ne držim nobenih negativnih in sovražnih misli. Življenje je kratko ... V sebi ne želim več nositi sovraštva. Želim si miru."

Nekaj besed pa je namenila tudi odpuščanju: "Odpuščanje je moč in ne slabost. Dovoljeno mi je odpustiti ljudem, čeprav ne sprejemam njihovega vedenja ... V življenju lahko izbiram, koga si želim in koga ne. Prav tako lahko ljudem zaželim vse dobro in to iskreno mislim. To še ne pomeni, da moram biti njihova najboljša prijateljica. Ne želim nič drugega kot blagosloviti vse, ki so bili kdaj v mojem življenju. Ne glede na to, kaj so storili ali niso storili zame."