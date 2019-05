Khloe priznala, da razmišlja o ponovnem sprehodu do oltarja

Medtem, ko prevladuje splošno prepričanje, da se ljudje po pretresljivih in bodisi skrajno negativnih ali pozitivnih izkušnjah spremenijo in postanejo bolj previdni, togi in vase zaprti ali ravno obratno: odprti in dovzetni za vse, kar jim prihaja nasproti, pa je Khloe Kardashian primer tiste peščice ljudi, ki kljub takšnim in drugačnim izkušnjam ohranijo rdečo nit svojega prepričanja. Sama je tako kljub enemu propadlemu zakonu in razmerju, v katerem je bila večkrat prevarana, ohranila zaupanje v ljubezen in ob nedavnem gostovanju v pogovorni oddaji Divorce Sucks! (Ločitev smrdi!) voditeljici Lauri Wasserna zastavljeno vprašanje o tem, ali morda razmišlja o vnovičnem sprehodu do oltarja, odgovorila pritrdilno.