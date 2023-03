Khloé Tristanu za rojstni dan: Upam, da hrepeniš po spremembi

Khloé Kardashian je 32. rojstni dan bivšega partnerja in očeta njenih dveh otrok obeležila z Instagram objavo, ob kateri je Tristanu Thompsonu namenila posebno voščilo. Ob galeriji fotografij družinskih utrinkov je zapisala: "Vse najboljše, Tristan. Res si najboljši oče, brat in stric. Tvoja ljubezen, pozornost, neumni plesi, objemi, skupne vožnje, obredi pred spanjem, to, da si vedno z njimi. Vse našteto za našo družino pomeni več, kot boš kadar koli razumel." A to ni vse, kar je košarkarju zaželela.