Khloé užaljena zaradi komentarjev o videzu: Popravila sem samo nos

Khloé Kardashian je v zadnjem intervjuju priznala, da jo komentarji na spletu močno prizadenejo. Zadnji od tistih, ki so ji prišli do živega, pa je spletnemu norčevanju dodal piko na i. Javnost je dosegla izjava enega od oboževalcev, ki se je ponorčeval iz njenega obraza in tako predstavil mnenje mnogih. Zvezdnica je namreč videti povsem drugače kot takrat, ko jo je spoznala javnost. ''Zelo me je motilo, ko so ljudje govorili, da sem prestala dvanajst presaditev obraza. Moj bog, sem jih res? To je noro,'' je bila iskrena med gostovanjem v podcastu Amande Hirsch.

37-letnica ne ve, od kod je ta govorica sploh prišla, pojasnila pa je, da je v vsem tem času prestala zgolj operacijo nosu. ''Te govorice me niso motile, ampak so me prizadele in užalile. Ne morem ugotoviti, zakaj ljudje tako mislijo. Imela sem samo poseg na nosu, ki mi je všeč. Hočem, da to vedo vsi. Nočem lagati o tem.''