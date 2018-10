Khloe vrnila udarec in prevarala partnerja?

Kljub jasnemu neodobravanju in nezadovoljstvu njene družine nad dejstvom, da se je odločila ostati s Tristanom, je Khloe izjavila, da si močno želi, da bi njena hči odrašala v ljubečem okolju z obema staršema in da se bo zaradi nje potrudila pozabiti na preteklost. Dejati pa je lažje kot storiti – Khloe se tako še vedno ni preselila v Cleveland k partnerju, namesto tega se je odločila ostati v domačem Los Anglelesu, saj naj bi do partnerja še vedno gojila nezaupanje. Tristan je bil po odmevnem seks škandalu še nekajkrat opažen v družbi različnih žensk, katerih identiteta ostaja neznanka.

A kot kaže, so se karte premešale in po navajanju tujih medijev naj bi Khloe že vrnila partnerju milo za drago. Touch Magazine poroča, da so prek virov blizu zvezdnici izvedeli, da: '' ... Khloe je prevarala Tristana s svojim nekdanjih partnerjem Frenchom Montano. Zgodilo se je kmalu potem, ko se je Khloe po porodu in čustvenem pretresu nekoliko postavila na noge. Takrat se je odločila za povračilni ukrep. Zgodilo se je na hitro, sporočilo njenega dejanja pa je jasno.''

Khloe in French sta se začela videvati leta 2014, v času, ko je bila zvezdnica še vedno poročena z Lamarjem Odomom, a je bil njun odnos zaradi Odomovih težav z odvisnostjo in dejstva, da je Khloe večkrat prevaral, že na mrtvi točki. Razmerje s Frenchom je bilo bolj kot ne tolažilne narave in kot kaže, se je tudi tokrat zatekla v njegov objem.

DailyMail je že naslovil vprašanja na zvezdničine predstavnike v zvezi z odmevnimi govoricami o njeni 'nezvestobi', a zaenkrat še ni uradnega odziva.