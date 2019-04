Khloe želi polno skrbništvo nad hčerko

Ljubezen med Khloe Kardashian in Tristanom Thompsonom je bila bila zagotovo burna. Tudi končala se je dramatično - Tristan je Khloe prevarala in to celo z družinsko prijateljico. Zdaj ima Khloe v mislih samo hčerko, Tristana pa očitno starševstvo ne zanima.

Tristan in Khloe. FOTO: Profimedia V času, ko je bila Khloe Kardashian noseča, je na dan prišlo, da jo je njen partner Tristan Thompsonvaral. Toda na veliko presenečenje številnih sta ostala skupaj in uspela premagati vse težave, ki sta jih imela v razmerju. A ne za dolgo. Ravno na dan zaljubljencev, 14. februarja, so ga fotografi zasačili v enem izmed losangeleških klubov, kjer je osvajal druga dekleta. Hkrati pa je odjeknila novica, da je bila ena od deklet, s katero je prevaral svojo partnerico, Jordyn Woods, najboljša prijateljica Kylie Jenner. Na BRIO lahko preko resničnostne oddaje Kardashianovi pokukate v njihovo življenje od ponedeljka do petka ob 23.40. Z 21-letnico naj bi se srečala na zasebni zabavi, tam pa so ju videli, ko sta bila zelo intimna. To je Khloe zbilo dno, nikakor ni mogla verjeti, da jo je izdala tudi oseba, ki je tako zelo blizu družini in prekinila je stike s Tristanom. Hčerkica True. FOTO: Profimedia Tukaj pa je tudi njuna enoletna hčerka True. Kljub temu da si Khloe želi, da bi bil Tristan del njenega življenja, pa vseeno želi nad hčerko polno skrbništvo in po besedah bližnjih s tem Tristan nima težav: "Khloe ne pričakuje zapletov pri skrbništvu ali preživnini za otroka, kajti Tristan se ne pritožuje, ko se gre za hčerko." Tudi zaradi tega nista še uradno uredila papirjev. "Khloe ni čutila potrebe, da bi uredila papirje, kajti Tristan ne sprašuje niti, ali lahko vidi hčerko. Zaradi tega meni, da ne bo težav z njim." Ima pa s tem težave njegova mati Andrea, ki si želi stika z vnukinjo. "Tristan je videl hčerko samo nekajkrat v zadnjem letu in to je za ljudi okoli njega težko. Njegova mati ga nagovarja, naj se druži s hčerko, če ne bi bilo nje, Tristan niti na hčerkin rojstni dan ne bi prišel."