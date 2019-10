Khloein bivši izjavil, da si z novo partnerico želi dvojčka

39-letni košarkar Lamar Odomje že nekaj časa v razmerju z 32-letno svetovalko za zdravje in zdravo prehrano, Sabrino Parr, s katero je, po poročanju tujih medijev, pripravljen storiti naslednji korak. In ne, ne gre za zaroko ali sprehod do oltarja, temveč povečanje 'družinskih' članov. Kot je priznal nekdanji odvisnik od prepovedanih substanc, je njegova največja želja ponovno zibati. Lamar že ima tri otroke iz preteklih razmerij (Destiny Odom, Jaydena Odoma in Lamarja Odoma ml.), zdaj pa bi rad imel ne le enega, temveč kar dva otroka, še najraje dvojčka moškega spola. Ko so ga novinarji tabloida UsWeekly vprašali, ali si njegova partnerica želi enako, je odvrnil: ''Mislim, da si.''