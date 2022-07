Kid Rock odpovedal šov, občinstvo pa je uničilo prizorišče

Zvezdnik bi moral nastopiti na sejmu v petek zvečer, vendar je neurje, ki se je pripravljalo na obrobju mesta, zadržalo nastop. Kid Rock naj bi na oder stopil okoli 21.30 po nastopu njegove predskupine Night Ranger. Toda ob 23. uri je policist iz okrožja Ward stopil do mikrofona in sporočil, da je koncert odpovedan. Ni presenetljivo, da osemnajsttisočglava publika ni bila zadovoljna in je začela smetiti in razgrajati na prizorišču. Pločevinke piva so letele po zraku in neki moški je splezal na oder, medtem ko je drugega neobvladljivega oboževalca policija vklenila in odpeljala.