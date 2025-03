Kieran Culkin svoji ženi ob osvojitvi oskarja: Obljubila si mi štiri otroke

Kieran Culkin je gledalcem oskarjev postregel z enim bolj zanimivih govorov ob prejemu zlatega kipca. Potem ko je osvojil oskarja za najboljšo stransko moško vlogo, je zvezdnik filma Resnična bolečina izkoristil priložnost in v smešnem govoru vprašal svojo ženo Jazz Charton po širitvi družine. Preden se je posvetil svoji soprogi, s katero se je poročil leta 2013, je 42-letnik izrekel hvaležnost svojemu dolgoletnemu menedžerju, režiserju Jesseju Eisenbergu , svojim staršem in drugemu nominirancu Jeremyju Strongu . "Jeremy, neverjeten si v filmu The Apprentice," je rekel in dodal: "Všeč mi je tvoje delo, res je super."

Nato se je posvetil svoji ženi in njunim načrtom za širitev družine po njegovi veliki zmagi. "Ljubim te, Jazz – zahvaliti se moram svoji ženi, Jazz, za absolutno vse in da mi je dala moja najljubša človeka na svetu," je začel in prosil producente, naj ga ne preganjajo z odra, preden dokonča svojo zgodbo. "Pred približno enim letom sem bil na takšnem odru in sem zelo neumno javno rekel, da si želim tretjega otroka, in rekla je, da mi ga bo dala, če bom prejel nagrado," se je spomnil, ko je imel v mislih svoj govor ob podelitvi nagrad emmy leta 2024.

Culkin je priznal, da je njegova javna izjava takrat res razjezila soprogo, vendar ga to ni ustavilo, da je ne bi ponovil. "A vseeno, po predstavi hodiva skozi parkirišče – ona drži emmyja in poskušava najti svoj avto – in reče: 'O bog, to sem rekla! Mislim, da ti dolgujem še tretjega otroka!' In obrnil sem se k njej ter rekel: 'Res, hočem štiri.' In obrnila se je k meni – in prisežem pri bogu, da se je to zgodilo, bilo je pred nekaj več kot enim letom – rekla je: 'Dala ti bom štiri, ko boš dobil oskarja.'"