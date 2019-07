Kilmer povsem neprepoznaven, ga bomo videli v Top Gunu 2?

Igralec Val Kilmer se od leta 2015 bori z rakom na grlu, čeprav je to nekaj časa zanikal, a je kmalu postalo jasno, da je zadeva resna in da je njegovo zdravstveno stanje precej slabo. Paparaci so ga zdaj ujeli v New Yorku in čeprav je hotel biti diskreten, se mu na vratu vidi medicinski pripomoček, posledica traheotomije, kirurškega postopka, pri katerem na vratu naredijo odprtino, ki olajšuje dihanje. Prav zaradi tega ima Kilmer zdaj skoraj neprepoznavno hripav in "raztrgan" glas.

Kilmer sicer iz očitnih razlogov ne igra več prav dosti, zato pa je bolj aktiven na drugih področjih, saj je nedavno govoril na dogodku OZN, videli pa so ga tudi na eni od košarkarskih tekem, ko je bil v boljši formi, trenutno pa deluje precej postarano in izmučeno. Igralec je bil med leti 1988 in 1996 poročen z igralko Joanne Whalley, s katero ima hčerko Mercedes in sina Jacka.

Znano je tudi, da je Kilmer leta 1986 zaigral Icemana v Top Gunu, kar naj bi naredil tudi v nadaljevanju filma Top Gun: Maverick. A ker se Kilmer bori z boleznijo, je morda vprašanje, kolikšno vlogo, če sploh, bo imel v filmu, ki so ga napovedali za prihodnje leto. V prvem napovedniku o njem ni sledi, se pa pojavi skrivnostni prizor pogreba, zato obstaja sum, da je režiser Icemana v nadaljevanju "pokopal". Ali bo res tako, pa bo treba počakati, ko bo film prišel v kinodvorane poleti prihodnje leto.