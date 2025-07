Kim Carnes pikro o priredbi Jojo Siwe: Pristnost naredi glasbo brezčasno

"Razlika je med tem, da poješ pesem ... ali pa da jo poosebiš. Vedno sem verjela, da je pristnost tista, ki naredi glasbo brezčasno," je Carnes zapisala v objavi na Instagramu, ki jo je zatem zbrisala.

Uporabniki družbenih omrežij so Siwi med drugim očitali uporabo autotuna, pa tudi pretirano uporabo t. i. raskavega glasu. Pevka je skladbo v petek kljub temu izdala, ko so nekateri tudi kritizirali njen videz. Pevka se je namreč več let zavzemala za žensko emancipacijo, na promocijskih fotografijah in posnetkih pa stereotipno upodablja ženske iz 50. let prejšnjega stoletja.

Carnes je leta 1982 za skladbo prejela dva grammyja, in sicer v kategorijah za skladbo leta in za ploščo leta. Skladbo je sicer prva izvajala Jackie DeShannon leta 1974, svetovno slavo pa je skladba dosegla s priredbo Kim Carnes.