Kim Cattrall: Najpomembnejša beseda v moji karieri je 'ne'

"Z vami želim deliti nekaj, kar mi je bilo v ogromno pomoč pri krmarjenju med mojim osebnim življenjem in upravljanjem kariere. Preprosto je, a obenem zelo zapleteno. Gre za besedo. Ta beseda je 'ne'," je v svojem govoru dejala Kim Cattrall , ki je prejela nagrado za svoje delo pri dobrodelni organizaciji The Actors Fund . Ta pomaga ljudem, ki delajo v zabavni industriji. V nadaljevanju je pojasnila, kako ji je sposobnost zavrnitve pomagala v igralski karieri.

"'Ne, tole ni zame.' 'Ne, tam sem že bila, to sem že naredila.' 'Ne, ne boste me ustrahovali.' 'Ne, ta plača je nesprejemljiva.' 'Ne, sestanek ne bo potekal v tvoji hotelski sobi.' In moj najljubši stavek: 'Ne, niti trenutek ne želim biti v situaciji, v kateri ne bom uživala,'" je povedala občinstvu. "'Ne' ti pomaga najti pravega sebe, svoje meje in cilje, da ostaneš kreativen in sprejemaš spremembe. Lahko ti pomaga pri prehodu v novo poglavje in verjemite, prišla bodo vznemirljiva nova poglavja. Recite 'ne' preteklosti in 'ja' prihodnosti. Na koncu je vsak sam scenarist svojega filma," je s pomenljivim nasvetom zaključila 65-letna igralka.

Kim se v govoru sicer ni neposredno navezala na dejstvo, da je zavrnila sodelovanje pri snemanju nadaljevanja uspešne serije Seks v mestu, je pa o tem v preteklosti že spregovorila. Leta 2017 je dejala, da vloge v tretjem filmu ni zavrnila zato, ker bi želela več denarja ali prizorov, ampak ker je v življenju sprejela jasno in pomembno odločitev, da zapre eno poglavje in začne novo. Ko so začeli snemati serijo In kot bi mignil, pa je po njenih besedah k sodelovanju niti niso povabili, ker so ustvarjalci dobro vedeli, kakšno stališče ima do snemanja nadaljevanj.