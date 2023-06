Kim Cattrall bo v tekoči sezoni serije In kot bi mignil ..., nadaljevanju kultne serije Seks v mestu, znova stopila v čevlje priljubljenega lika Samanthe Jones. V pogovorni oddaji je igralka razkrila eno od zahtev, ki jih je imela, preden je ponudbo sprejela. "Ko te direktor medijske hiše pokliče in vpraša, kaj lahko naredi, da sprejmeš ponudbo, se zamisliš," se je pošalila in dodala, da je bila pri postavljanju zahtev ustvarjalna.

Kim Cattrall je v preteklosti večkrat zavrnila ponudbo, da bi se vrnila v svet filmov Seks v mestu in serije In kot bi mignil ... Tudi zato je novica, da bo v čevlje Samanthe Jones le stopila, pred časom zelo presenetila. Igralka, ki je bila nedavno gostja v pogovorni oddaji The View, je priznala, da je imela pred vrnitvijo več zahtev.

icon-expand Kim Cattrall razkrila eno od zahtev, ki jih je imela za obuditev lika Samanthe. FOTO: Profimedia

"Ko te direktor medijske hiše pokliče in vpraša, kaj lahko naredi, da sprejmeš ponudbo, se zamisliš," se je pošalila in dodala, da je bila pri postavljanju zahtev ustvarjalna. "Ena od zahtev je bila, da se z menoj vrne tudi Patricia Field (kostumografinja v prvotni seriji in filmih, op. a.). Dejala sem si, da moram v primeru vrnitve v šov priti s Samanthinim stilom." In Patricia Field se je res vrnila, zgolj da obleče igralkin lik. Page Six je ob tem razkril še igralkine druge zahteve. Cattrallova naj bi poleg oblikovalke zahtevala še dve zadevi. Da prizorov ne snema s preostalimi nekdanjimi soigralkami Sarah Jessico Parker, Cynthio Nixon in Kristen Davis ter da ne vidi ustvarjalca serije Michaela Patricka Kinga.