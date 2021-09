Kim Cattrall v družbi stilistke Patricie Field: se obeta ponovno sodelovanje?

Kim Cattrall, ki je v Seriji seks v mestu upodobila navihano Samantho, v novi različici priljubljene serije ne sodeluje. Nova nadaljevanja nanizanke, ki se bo po novem imenovala And Just Like That ..., pa bodo nekoliko drugačna tudi zaradi odsotnosti legendarne stilistke Patricie Field, ki je zasnovala nekatere od najbolj legendarnih videzov glavnih likov Carrie, Mirande, Charlotte in Samanthe.