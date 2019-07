Kim delila fotografijo smejočega Psalma

Zvezdnica Kim Kardashian West in njen mož, raper, Kanye West sta malega Psalma dobila s pomočjo nadomestne mame in postali so šestčlanska družina. Ker pa Kim rada pokaže, kako lepe otroke ima, je fotografijo dvomesečnega sina, ki se prav prikupno smeji v objektiv, objavila na Instagramu. V 30 minutah je fotografijo všečkalo kar milijon ljudi.