Kim hčerki prepovedala nositi njene škornje. Kako se je North odzvala?

Otroci večkrat slišijo, da so prava kopija svoje mame ali očeta. Običajno je, da deklice med odraščanjem rade posežejo po mamini garderobni omari. In v tem obdobju je trenutno tudi North West, hčerka Kim Kardashian West in Kanyeja Westa. Ta je namreč navdušena nad maminimi stvarmi, še posebej nad škornji z visoko peto.

38-letna Kim je z oboževalci na Instagramu delila štiri nove fotografije svoje hčerke, ki razkrivajo, da petletna North obožuje njene čevlje. Ena od objavljenih fotografij pa tudi razkriva dekličino reakcijo, ko ji mamica prepove nositi čevlje. Seveda je bil njen odziv pričakovan ... z žalostnim obrazom je jasno pokazala, da ji to ni pogodu.

''Tako, gospodična North se je oblekla in je bila prepričana, da je bila pripravljena na svoj dan, dokler ji nisem pojasnila, da ne more nositi mojih škornjev,'' je pod fotografijami zapisala zvezdnica resničnostnih šovov in mama treh otrok.