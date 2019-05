Kim in Kanye četrtič postala starša: Popoln je!

Kim in Kanye četrtič postala starša

Resničnostna zvezdnica Kim Kardashian West in raper Kanye West sta dočakala prihod svojega četrtega otroka – sina, za katerega je Kim v svojem nedavnem twitu zapisala, da je izjemno podoben svoji sestrici Chicago : ''Izgleda, kot bi bila s Chicago dvojčka (smeh). Vem, da se bo še spremenil, a zankrat je takšen, kot je bila ona.''

38-letna starleta, ki zaradi rizične nosečnosti v preteklosti tokrat ni želela tvegati s ponovno zanositvijo (kar je botrovalo njeni in Kanyjejevi odločitvi, da otroka dobita s pomočjo nadomestne matere), je veselo novico obelodanila na svojem Twitterju, kjer je delila kratek in jedrnat zapis:''Tukaj je in popoln je!''