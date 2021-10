Kim in Kanye kljub ločitvi skupaj na večerji

Kim Kardashian in Kanye West sta pustila svoje zamere na strani in se v Malibuju skupaj odpravila na večerjo. Družbo sta jima delala Tracy Romulus, tržna direktorica Kimine lepotne znamke KKW, in njen mož Ray, priznan glasbenik in producent. Nekdanja zakonca sta s tem dokazala, da lahko tudi bivši partnerji ostanejo v prijateljskih odnosih.

Fotografi so glasbenika in starleto ujeli med odhodom iz restavracije Nobu, ki jo člani klana Kardashian pogosto obiskujejo. Zvezdnika sta se po končanem večeru vsedla v isti avto, skupaj z njunima prijateljema. Kim se je za posebno priložnost oblekla v oprijeto vijolično opravo, medtem ko je Kanye izbral bolj nevpadljiva temna oblačila.

Resničnostna zvezdnica je ločitvene papirje vložila v začetku leta, od takrat pa sta se nekdanja partnerja, ki imata skupaj štiri otroke, že večkrat pojavila skupaj v javnosti. Kim je bila na Kanyevih promocijskih koncertih ob izidu novega albuma, on pa naj bi ji pomagal pri ustvarjanju nove podobe za njeno lepotno znamko.