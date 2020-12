Kim in Kanye: Ločeno življenje znotraj zakona

Kim Kardashian in Kanye West sta preživela turbulentno leto, kar je pustilo posledice na njunem zakonu. Par, ki se je zaročil oktobra 2013 in poročil maja leto kasneje, naj bi že dlje časa, kljub zakonskemu statusu, živel ločeno. Zadnji pretres, ki ga je doživela njuna zveza, se je zgodil poleti, ko je 43-letni raper po tem, ko je najavil predsedniško kandidaturo, nanizal tudi serijo neprimernih objav na Twitterju. Te so bile uperjene tudi proti njegovi družini ter 40-letni izbranki.

Ameriški mediji poročajo, da naj bi par trenutno živel ločeno, oba se ukvarjata s svojimi projekti, ki jima zapolnjujejo čas, njune poti pa se ob tem redko križajo. Resničnostna zvezdnica je predana študiju prava, znamkam perila in kozmetike, ki nosijo njeno ime ter ostalim obveznostim. West medtem uspešno krmari med glasbeno kariero in modnim svetom, pri tem pa njuni skupni trenutki niso prioriteta.

Kardashianova je trenutno izjemno zaposlena kot aktivistka, ki se zavzema za spremembe v kazenskem pravosodju, kar jo po besedah bližnjih osrečuje, zato je delu in projektom popolnoma predana. "Globoko verjame, da lahko naredi potrebno spremembo na kazenskem področju," je povedal eden od njenih prijateljev. V zadnjih dneh je predvsem izstopal njen trud, ki ga je vložila v primer Brandona Bernarda , ki je bil obsojen na smrtno kazen, ki so jo nato, kljub njeni akciji, tudi izvršili.

O prvih težavah para se je govorilo že med Westovo predsedniško kampanjo, ko je raper v čustvenem govoru spregovoril o družini in splavu, takrat mu je žena ponosno stala ob strani, vendar se je hitro izkazalo, da njegovim nerazsodnim izjavam in dejanjem ne more več slediti. Kmalu za tem mu je sicer stopila v bran, saj se zaveda njegovih težav z bipolarno motnjo in ga ob tem opisala kot 'briljantno, a komplicirano' osebo. Čez čas je Kanye v objavi na omrežju Twitter zapisal tudi, da se že nekaj let trudi, da bi realiziral ločitev od Kardashianove. Ob tem so mediji izbrskali še, da glasbenik že dlje časa živi na svojem posestvu Wyomingu, medtem ko se žena z otroki nahaja na njunem kalifornijskem domu.