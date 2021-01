Kim in Kanye ločitev skrivata pred otroki

Čeprav so vsi svetovni mediji pisali, da se Kim Kardashian in Kanye West ločujeta, je zvezdnikoma novico uspelo skriti pred otroki. Skupaj imata štiri otroke in za zdaj jih še nista seznanila s slabo novico, da se mama in oče razhajata.

"Otroci ne vedo, da imajo njihovi starši težave," je neimenovani vir povedal portalu Us Weekly o ločitvi Kim Kardashian in Kanyeja Westa. Vir je potrdil, da Kim in Kanye ostajata ločena tudi fizično in da je vsak v svoji zvezni državi. Kim je v Kaliforniji, kjer živi in dela, Kanye pa je že nekaj mesecev v Wyomingu, kjer ima svoj ranč in glasbeni studio. "Otroci so že vajeni, da očka živi v drugi državi," je dodal vir.

icon-expand Družina Kardashian-West FOTO: Profimedia

Kaplja čez rob naj bi bil za Kim govor, ki ga je Kanye imel ob predsedniški kandidaturi, ko je širši javnosti razlagal osebne stvari in celo povedal, da je svojo ženo pri prvi nosečnosti želel prisiliti v splav, kar bi pomenilo, da nikoli ne bi imel hčerke North. "Komentarji o North in o splavu so bili za Kim zadnji košček sestavljanke in spoznala je, da ne more več. Kim bo naredila vse, da bi zaščitila svoje otroke," je povedal vir in dodal, da sta se Kim in Kanye hudo skregala v začetku decembra, kar je hkrati pomenilo tudi konec njunega šestletnega zakona.

icon-expand Lanskoletna božična razglednica družine Kardashian-West. FOTO: Profimedia

Zakonske težave zvezdnikov so postale javne šele pred nekaj meseci, čeprav naj bi družina Kardashian o tem razmišljala že več kot dve leti. Kimine sestre in njena mama naj bi opazile, kako nezdrav odnos imata Kim in Kanye, ter naj bi ji večkrat tudi svetovale ločitev. A Kim ne glede na vse skrbi za zdravje njenega moža."Želi si, da bi bil v kolikor toliko zdravem obdobju, ko se bosta ločevala, saj želita ostati v dobrih odnosih–predvsem zavoljo otrok, ki jih hočeta skupaj vzgajati. Kanye je predlagal, da bi se vsa družina preselila v Wyoming, a je Kim željo zavrnila, saj imajo otroci v Kaliforniji šolo in vrtec ter prijatelje in sorodnike."