Kim in Kanye ne govorita več, čeprav si delita skrbništvo otrok

Pred nekaj tedni smo poročali, da se Kim Kardashian in Kanye West ločujeta. Zdaj pa je odjeknila novica, da naj ne bi imela nobenega stika več. Kot je neimenovani vir povedal za portal Page Six se je Kanye že pred vložitvijo ločitve odločil, da s Kim noče več komunicirati. Zamenjal je vse svoje telefonske številke in Kim rekel, da ga lahko kontaktira prek njegovih osebnih varnostnikov. A ne glede na situacijo, si za zvezdnika delita skrbništvo nad štirimi otroki, ki jih imata.

"Čeprav ga Kim ne more poklicati, kadar želi, mu zaupa z otroki, ve da jih obožuje. Velikokrat se Kanye z njimi druži v Kimini hiši oziroma v nekdanji družinski hiši. Kim zapusti dom in pride Kanye, ko je ni. Imata malo vojsko varušk, zato sprememba življenja ne bo tako velik šok za otroke," je povedal vir.

Mediji še pišejo, da naj bi se Kim odločila za ločitev, ker so šli Kanyejevi javni izpadi predaleč, poleg tega pa naj ne bi upošteval zdravnikovih nasvetov, ko je prišlo do njegove bipolarne motnje. Ni pa Kim nikoli imela nikakršnih zadržkov do njegovega odnosa z otroki in ga pri tem ne omejuje.