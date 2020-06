Kim in Kanye nekdanjemu varnostniku zagrozila s tožbo

Steve Stanulis, ki je bil osebni varnostnik priljubljenega glasbenika, bi naj izjavil nekaj netočnih in izkrivljenih podatkov in s tem kršil dogovor o zaupnosti, ki ga je podpisal preden je nastopil na delovno mesto. Kanye West je varnostniku poslal pismo, v katerem je navedel, da je bil med njima v februarju 2016 podpisan dogovor, ki prepoveduje razkrivanje zasebnih podatkov in informacij o slavni družini Kardashian - West. Steve bi naj o podrobnostih svojega dela govoril v enem od podcastov, za kar sta izvedela tudi Kim in Kanye.